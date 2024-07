Calciomercato Milan: Todibo lontano, ACCORDO con il club di Serie A! Il RETROSCENA sul contratto

Il calciomercato Milan dovrà depennare dalla lista degli obiettivi Todibo. Accordo sul contratto con questo club di Serie A

come riportato da Nicolò Schira Jean-Clair Todibo si avvicina alla Juventus. Il difensore del Nizza è l’obiettivo principale come nuovo difensore centrale. Condizioni personali concordate per un contratto fino al 2029 ( € 2,5M/anno). Dunque potrebbe giocare in Italia ma non nei rossoneri.