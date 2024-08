Calciomercato Milan, Thiaw ora più lontano dal Newcastle: l’ultimo INDIZIO non lascia dubbi. Gli aggiornamenti

Potrebbero arrivare in queste ore importanti novità per quanto riguarda il futuro di Malick Thiaw, difensore di proprietà del Milan finito di recente nella lista degli obiettivi di mercato del Newcastle.

Ora però, secondo quanto riportato da The Athletic, i Magpies avrebbero avviato i contatti on il Crystal Palace per Marc Guehi. Il difensore inglese 24enne avrebbe superato tutta la concorrenza diventando il primo obiettivo per il Newcastle, che potrebbe così lasciar da parte Thiaw.