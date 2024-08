Calciomercato Milan, in arrivo una terza punta? La risposta di Ibrahimovic è CLAMOROSA: si apre questo SCENARIO

Calciomercato Milan, in arrivo una terza punta? La risposta di Ibra è CLAMOROSA: si apre questo SCENARIO, tutti i dettagli

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per presentare Fofana e per analizzare quelli che potrebbero essere i prossimi colpi del mercato Milan, soffermando in particolare sul possibile arrivo di un nuovo attaccante.

SULLA TERZA PUNTA – «La strategia è quella di non voler bloccare i nostri talenti. Con quattro acquisti abbiamo due giocatori per ogni ruolo, in alcuni sono più di due. Siamo fiduciosi nei nostri talenti. Torriani sarà il vice di Maignan, poi quando tornerà Sportiello, avranno concorrenza. Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti. Quando i giocatori vanno in prestito, non li controlli. Loro, stando al Milan, abbiamo il controllo e per questo non portiamo l’extra che non serve. Questi talenti vogliamo farli crescere. Noi giochiamo per vincere, ma non abbiamo paura di lanciarli».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI IBRAHIMOVIC