Calciomercato Milan: SMENTITA l’ipotesi sul futuro di Kiwior, l’Arsenal non ha mai pensato a questa soluzione

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Kiwior. In tal senso smentita l’ipotesi sul futuro del difensore dell’Arsenal

Nelle scorse ore è circolata la voce di una possibile offerta dell’Arsenal per Ademola Lookman. Cinquanta milioni di euro più il cartellino di Jakub Kiwior, accostato anche al calciomercato Milan:

Come riportato da TMW Finora però l’Arsenal non ha mai presentato un’offerta del genere e, probabilmente, non ha nemmeno intenzione di farlo nel prossimo futuro. Il Paris Saint Germain per ora ha battuto in ritirata, il mercato è aperto ancora per una settimana e può succedere di tutto. Ma Lookman potrebbe cambiare casacca solo di fronte a un’offerta monstre. Altrimenti rinnoverà, con aumento di stipendio.