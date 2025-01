Calciomercato Milan, Santiago Gimenez obiettivo sempre caldissimo! Feyenoord irremovibile ma... Ultimissime

Condividi via email

Calciomercato Milan, il nome caldo per l’attacco resta sempre Santiago Gimenez: serve migliorare l’offerta al Feyenoord

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il nome caldo per l’attacco nel calciomercato Milan resta sempre quello di Santiago Gimenez del Feyenoord.

Milan pronto ad alzare l’offerta per Gimenez. Il Milan, a cui è stato proposto Lucca, aspetta domani per capire la fattibilità dell’operazione Gimenez. L’offerta inferiore a 30M non ha sensibilizzato il ricco club del Feyenoord. Serve aumentare la proposta.