Calciomercato Milan, riflessioni in corso su Abraham! Serve questa mossa dell’inglese, avviso della dirigenza

Calciomercato Milan, i rossoneri proseguono le riflessioni sul futuro di Tammy Abraham: serve uno sconto dell’inglese sull’ingaggio

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta proseguendo le riflessioni sul futuro di Tammy Abraham:

PAROLE – «La Roma vuole acquistare Alexis a titolo definitivo e sta spingendo per trovare una soluzione. L’esterno belga ha convinto tutti nella Capitale e dopo i due mesi di stop per infortunio si è ritagliato uno spazio da protagonista e ha trovato anche il gol nel derby. Ma l’accordo col Milan non è ancora stato trovato, poiché il club rossonero non è ancora convinto di Abraham che in caso dovrebbe anche tagliarsi l’ingaggio. I dialoghi continueranno e nella seconda metà di gennaio è in programma un incontro. Da escludere per ora l’inserimento di Cristante».