Calciomercato Milan, Ricci si allontana? La mossa del Torino prende in contropiede Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Ricci si allontana dai rossoneri? La mossa del Torino spiazza Zlatan Ibrahimovic. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino vorrebbe dare un segnale importante per il futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista, obiettivo caldo del calciomercato Milan per il centrocampo, è infatti il candidato principale per ereditare la fascia da capitano dopo il grave infortunio di Duvan Zapata.

Una scelta fatta per responsabilizzare il calciatore e spingerlo ad accettare l’offerta per il rinnovo di contratto, allontanando così tutte le pretendenti sia dalla Serie A che dall’estero.