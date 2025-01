Calciomercato Milan, il nome caldo per il centrocampo per la prossima estate è Samuele Ricci del Torino: cifre e dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sta cercando di chiudere il colpo Samuele Ricci.

L’investimento per l’attaccante, dunque, può essere anticipato a gennaio. Quello per il

centrocampista, a meno di clamorose sorprese, no. Per l’estate, il grande obiettivo di Ibrahimovic e Furlani è Samuele Ricci, classe 2001 in forza al Torino. Calciatore italiano e utile per le liste, garantirebbe all’allenatore rossonero quell’uomo d’ordine a centrocampo, in grado di giocare da posizionamento e da smistare i palloni senza eccessi in fase di possesso. La richiesta del Torino è importante: base d’asta di 25 milioni di euro, legittimata dalla concorrenza, Inter su tutte, che è sul ragazzo. Il Milan ha una strategia precisa: provare ad anticipare gli avversari chiudendo per Ricci già in questi mesi che precedono giugno. Insomma: la stagione complicata del Milan ha convinto la dirigenza rossonera ad intervenire pesantemente sul mercato.