Calciomercato Milan, RETROSCENA Zirkzee! INDISCREZIONE sulle commissioni, il Manchester United beffa così il Diavolo

Calciomercato Milan, retroscena Joshua Zirkzee! Il Manchester United ha ritenuto congrue le commissioni dell’affare

Importante aggiornamento fornito dal The Athletic sul calciomercato Milan e in particolare sulla trattativa per Joshua Zirkzee, ormai in dirittura d’arrivo al Manchester United. Il retroscena riguarda le commissioni, tema scottante in casa rossonera.

Lo United ha ritenuto equi tutti i costi accessori nel contesto di un pacchetto complessivo ritenuto di buon rapporto qualità-prezzo. Si attende dunque la chiusura definitiva nelle prossime ore con i rossoneri invece concentrati sul dossier legato ad Alvaro Morata.