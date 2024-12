Calciomercato Milan, la triade rossonera sotto accusa! Retroscena sull’estate rossonera: ecco come è andata

Calciomercato Milan, dirigenza rossonera sotto accusa: spunta il retroscena sulla conduzione della sessione estiva di trasferimenti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan estivo è finito clamorosamente sotto accusa.

Non sono tanto i numeri del mercato del Milan a essere sballati: non ci sono over valutazioni, ma performance sotto gli standard. Furlani ha avallato le scelte, che però appartengono all’area sportiva: Moncada propone delle opzioni, l’allenatore le mette in ordine di preferenza. E poi c’è Ibra, che a capo di tutto e a maggior ragione dell’area tecnica. Se la squadra aveva bisogno di altre caratteristiche, toccava a lui – uomo di campo – correggere la rotta. Oggi è sempre Ibra a parlare di Bennacer come principale rinforzo invernale.