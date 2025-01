Calciomercato Milan, svolta pazzesca all’orizzonte! Il top player vede Milanello, l’ultima indiscrezione infiamma i tifosi

Calciomercato Milan, clamorosa svolta: il Manchester United apre al prestito secco di Rashford. Attaccante più vicino ai rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata un’importante svolta nel calciomercato Milan alla voce Marcus Rashford, obiettivo caldissimo per la squadra ora allenata da Sergio Conceicao.

Il Manchester United, dopo un iniziale rifiuto, ha aperto alla partenza in prestito secco della punta da qui al termine della stagione. La notizia avvicina tantissimo il ragazzo a Milanello visto che, nonostante i procuratori stiano sondando diverse piste in Europa, da ultimo il Barcellona, il classe ’97 ha dato la priorità ai rossoneri. Senza dover trovare accordi per le stagioni successive, il Diavolo può portare Rashford in Italia dividendosi l’ingaggio da 6.5 milioni con lo United e chiedendo un piccolo sconto proprio al ragazzo. Le alternative restano Trincao e Kolo Muani ma Ibrahimovic, primo sponsor dell’operazione, è fiducioso.