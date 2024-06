Calciomercato Milan, Rabiot tiene in SOSPESO la Juve: cosa è successo, Moncada prepara lo SCIPPO

Calciomercato Milan, Rabiot tiene in sospeso la Juve: nessuna risposta sul rinnovo di contratto. I rossoneri ci provano

La questione del rinnovo di contratto di Rabiot con la Juve è ancora in ballo. Nulla è stato definito perché il club ha fatto l’offerta, ma non ha ancora soddisfatto le richieste del giocatore.

A pesare, come spiegato da Marchetti a Sky Sport 24, è anche il discorso commissioni per la mamma agente Veronique. Se Rabiot scegliesse di rinnovare con la Juve, infatti, è come se scegliesse una nuova squadra da giocatore a parametro zero. Sullo sfondo resta il calciomercato Milan, pronto a cogliere la palla al balzo in caso di mancato accordo.