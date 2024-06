Calciomercato Milan, Fonseca ha avanzato queste due richieste alla società: per lui sono PRIORITÀ

Calciomercato Milan, Fonseca ha avanzato queste due richieste alla società: per il nuovo allenatore sono PRIORITÀ

L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato del mercato in entrata del Milan. Sarebbero due le priorità indicate da Fonseca per la costruzione della nuova squadra.

Da un lato il nuovo numero 9 che possa prendere il posto lasciato libero da Giroud (e la mancanza di numerose alternative sul mercato impone di fare in fretta), dall’altro l’inserimento in rosa di un centrocampista con caratteristiche difensive (in lista Fofana e Wieffer).