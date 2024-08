Calciomercato Milan: ora le CESSIONI, due nomi su tutti rischiano l’ADDIO ai rossoneri!

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Due giocatori su tutti rischiano l’addio ai rossoneri in questa sessione di calciomercato

Il Milan dovrà pensare anche a qualche uscita, in particolar modo per sfoltire una rosa che oggi conta 30 effettivi. Probabile che, anche per un discorso di liste, saranno loro che saluteranno Milanello:

Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport questa mattina, uno dei principali indiziati in questo senso è Yacine Adli. Il franco-algerino, ieri partito titolare contro il Monza, ha estimatori sia in Arabia che in Premier League. Ma anche Ismael Bennacer non si può definire “tranquillo” in questo senso, specialmente se dovesse arrivare un centrocampista come Fofana.