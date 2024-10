Calciomercato Milan, colpo Ola Aina a parametro zero? L’ultima notizia non lascia dubbi

Calciomercato Milan, possibile colpo Ola Aina a parametro zero: contatti avviati, c’è la concorrenza della Roma

Il calciomercato Milan, nonostante si sia nel pieno della stagione, è sempre in movimento. Nelle ultime ore è spuntato in questo senso l’interesse per un parametro zero di lusso.

Roma: interessamento per Ola Aina, in scadenza di contratto nel 2025. Secondo quanto appreso da Asromalive, Aina ha attirato anche le attenzioni del Milan. Con Calabria in odore di addio a parametro zero, l’opportunità Aina verrà monitorata dalla dirigenza milanista. Ola Aina era già stato seguito dal Milan negli scorsi mercati: la pista può decollare nuovamente e ci sarebbero stati in questo senso anche dei contatti molto proficui