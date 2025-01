Calciomercato Milan, Furlani prepara il rilancio! Indiscrezione confermata, i tifosi incrociano le dita

Condividi via email

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani prepara il clamoroso rilancio per convincere il Feyenoord a lasciar partire Santiago Gimenez

Come riportato, sul proprio profilo di X, da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, il calciomercato Milan sta preparando la seconda offerta ufficiale per Santiago Gimenez:

PAROLE – «Il Milan sta preparando una nuova offerta ufficiale per Santiago Gimenez che verrà presentata la prossima settimana. Contratto fino a giugno 2028 più opzione concordata in linea di principio, dato l’interesse dell’attaccante messicano. Il Feyenoord rimane fermo sulla sua posizione, in attesa dell’offerta del Milan».