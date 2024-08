Calciomercato Milan: nuova PRETENDENTE per Terracciano, il difensore può restare in Serie A

Il calciomercato Milan dopo gli acquisti pensa anche alle cessioni. In tal senso spunta una nuova pretendente per Terracciano

come riportato da TMW il Monza è in trattativa con i rossoneri per l’acquisto di Filippo Terracciano, terzino destro classe 2003 che a gennaio il club ha acquistato dall’Hellas Verona per 4.5 milioni di euro. La società brianzola sta trattando l’acquisto del calciatore ventunenne a titolo temporaneo.