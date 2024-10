Calciomercato Milan, doppio obiettivo in Serie A! C’è da battere quel top club, contatti avviati

Calciomercato Milan, Moncada ha un doppio obiettivo in Serie A: occhi su Nico Paz del Como e Bonny del Parma. I dettagli

Come riportato da TMW, il calciomercato Milan ha cominciato a seguire due importanti calciatori in Serie A in vista della prossima estate.

Como Parma, Milan spettatore con due obiettivi di mercato: Bonny e Nico Paz. Bonny piace al Milan per la sua capacità di rifinire il gioco, partecipando attivamente alla manovra e trovando comunque anche la porta. Non a caso è finito anche sui taccuini del Napoli di Conte.