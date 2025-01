Calciomercato Milan, i rossoneri bussano alla porta del Napoli: nuovo obiettivo per l’attacco. Le ultimissime notizie sulla squadra

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. In questa sessione invernale la dirigenza vorrà cambiare qualcosa nella rosa ed effettuerà operazioni sia in entrata che in uscita.

L’ultima idea per l’attacco porta a Ngonge del Napoli. Come riportato da TMW questa sarebbe un’operazione che si potrebbe concretizzare solamente con l’uscita di Chukwueze. Si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto.