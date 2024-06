Calciomercato Milan, ASSALTO del top club a Buongiorno! Offerta da CAPOGIRO, la situazione

Calciomercato Milan, il Napoli fa sul serio per Alessandro Buongiorno: offerta da capogiro al Torino, la posizione di Cairo

Come riferito da Nicolò Schira, il Napoli avrebbe rotto gli indugi per Alessandro Buongiorno, obiettivo anche del calciomercato Milan per la difesa della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, su richiesta specifica di Antonio Conte, avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro per convincere il Torino.

Cairo però fa muro e continua a chiedere una cifra addirittura superiore ai 40 milioni di euro. In caso di fumata bianca per l’italiano sarebbe pronto un contratto fino al 30 giugno del 2029.