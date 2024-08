Calciomercato Milan: il Napoli ALZA l'offerta per Lukaku

Conte vorrebbe riallenare Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, e portarlo al Napoli. Alzata l’offerta al Chelsea

Nuovo tentativo. Napoli vuole regalare Romelu Lukaku, accostato in passato anche al Milan, ad Antonio Conte. Dopo la fumata grigia di ieri, oggi c’è stato un nuovo incontro col Chelsea. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avanzato una nuova offerta, cambiando la formula del trasferimento: non più in prestito con diritto di riscatto, ma a titolo definitivo. Mettendo sul piatto della bilancia circa 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Come riportato da Calciomercato.com il club inglese, ora propenso ad accettare l’ultima offerta del club del presidente De Laurentiis.