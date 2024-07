Calciomercato Milan, Lukaku sempre più CALDO! Contatti FITTI con l’entourage, spunta l’INDIZIO che non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Lukaku sempre più caldo: contatti fitti con il Chelsea, fissato un nuovo incontro in settimana. I dettagli

Intervenuto a Sky, Alessandro Sugoni ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato Milan in relazione a Romelu Lukaku:

PAROLE – «Lukaku? C’è forte l’interesse del Milan, che dopo aver provato per Zirkzee è consapevole di non riuscire ad arrivare a prendere l’olandese. Ha iniziato a parlare col Chelsea e con l’entourage del calciatore, possibili nuovi incontri già in settimana. Il Milan vorrebbe prenderlo in prestito, il Chelsea per il momento non apre alla possibilità».