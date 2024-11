Calciomercato Milan, rimpianto Kerkez: ora lo vogliono Liverpool e Manchester United. Le ultimissime sul mondo rossonero

Milos Kerkez, ex Milan, sta impressionando davvero tutti in Premier League. Dopo aver effettuato una crescita in Olanda all’AZ il classe 2003 si è trasferito al Bournemouth dove sta facendo altrettanto bene.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sports il calciatore ungherese avrebbe attirato su di se le attenzioni del Liverpool di Arne Slot e del Manchester United, alla ricerca di un terzino sinistro.