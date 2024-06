Calciomercato Milan: DOPPIA concorrenza per Kean

Doppia concorrenza per Kean. L’attaccante della Juventus, accostato anche al calciomercato Milan, richiesto da due club

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta hanno le idee chiare su quali sono i giocatori che non rientrano nei programmi per la nuova Juventus. Tra questi sicuramente figura il nome di Moise Kean.

Come riportato da Calciomercato.com per l’attaccante accostato anche al calciomercato Milan è derby italiano. Ha già ricevuto delle manifestazioni d’interesse soprattutto dalla Fiorentina. In corsa anche il Bologna su precisa indicazione di Vincenzo Italiano per un derby dell’Appennino anche in chiave mercato.