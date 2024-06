Calciomercato Milan: Kean verrà CEDUTO in estate! Si fa largo una nuova IPOTESI per il classe 2000, le ultimissime

Calciomercato Milan: Kean verrà CEDUTO in estate! Si fa largo una nuova IPOTESI per il classe 2000, novità sul suo futuro

Come riportato da Alfredo Pedullà, la volontà della Juve è quella di lasciar andare anche Moise Kean nel corso di questa estate. L’attaccante, accostato anche al calciomercato Milan, non rientra più nei piani del club, che punta a monetizzare dalla sua cessione.

In Italia ci sono Bologna e Fiorentina come possibili opportunità, ma non va scartata la pista estera. Sarebbe infatti arrivata una proposta dall’Arabia Saudita, che evidenzia come il giocatore, nonostante la pessima stagione da zero gol appena trascorsa, sia ancora cercato sul mercato.