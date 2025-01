Calciomercato Milan, intrigo Jovic: dal contratto col Diavolo all’opzione Serie A, cosa sta succedendo

Condividi via email

Calciomercato Milan, intrigo Luka Jovic: il Monza, che ha già l’accordo col club rossonero, continua il forte pressing sul serbo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando anche alle possibili uscite in questa sessione di gennaio.

Per Jovic si è fatto avanti con insistenza il Monza. Ha ancora un anno col Milan (più 2 opzioni a favore del club per le 2 annate a venire) e potrebbe partire in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal Milan. È lo stesso Jovic a dover convincersi sulla destinazione.