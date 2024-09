Calciomercato Milan, Ibrahimovic DEPENNA l’attaccante! Non INTERESSA, gli AGGIORNAMENTI

Calciomercato Milan, Ibrahimovic depenna Jonathan David dal taccuino dei possibili obiettivi: Inter e Juve in pole

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter sarebbe sulle tracce di Jonathan David, attaccante nel mirino anche del calciomercato Juve visto il suo futuro status da svincolato.

I nerazzurri, per anticipare la concorrenza, potrebbero muoversi già a gennaio ma non riuscirebbero a garantire al canadese un posto da titolare. Un punto che può costituire un vantaggio per Giuntoli e per i bianconeri, vista la volontà del giocatore di non fare la riserva. L’attaccante canadese in passato era stato accostato anche al calciomercato Milan: oggi i rossoneri sembrano defilati.