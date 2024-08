Calciomercato Milan, Ibrahimovic SORPRENDE! Il colpo a centrocampo fa IMPAZZIRE i tifosi

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic può stupire: l’acquisto a centrocampo potrebbe essere Adrien Rabiot a parametro zero

Come riferito da Gianluca Di Marzio dalle colonne de Il Giornale, potrebbe esserci nel calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo il clamoroso colpo a parametro zero legato ad Adrien Rabiot:

PAROLE – «Milan, su Fofana si continua a lavorare, ma in casa rossonera hanno delle alternative e non mi stupirei se alla fine arrivasse un parametro zero di lusso come Adrien Rabiot. In Italia l’unica che può tentare di prendere Rabiot è solo il Milan».