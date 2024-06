Calciomercato Milan, En-Nesyri potrebbe andare all'Inter!

Calciomercato Milan, l’attaccante cambia sponda di Milano: adesso potrebbe andare all’Inter! La SITUAZIONE di calciomercato

Come riportato da TMW, potrebbe esserci, nel corso dell’estate, un nome a sorpresa per l’Inter per quanto riguarda il reparto d’attacco, inevitabilmente legato al futuro di Marko Arnautovic.

Piero Ausilio, DS del club nerazzurro, ha avuto oggi una chiacchierata in sede con l’agente del calciatore En-Nesyri, Fahad Alqarni Sarih. Una chiacchierata che potrebbe avere sviluppi concreti nelle prossime settimane. L’attaccante era stato nelle scorse sessioni estive accostato al mercato Milan.