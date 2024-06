Calciomercato Milan, l’INDISCREZIONE dall’Inghilterra fa TREMARE i tifosi rossoneri! Due top club sull’olandese

Calciomercato Milan, importante indiscrezione dall’Inghilterra: Manchester United e Arsenal seguono ancora la punta

Come riportato da Sky UK, aumenta per il calciomercato Milan la concorrenza per Joshua Zirkzee, attaccante individuato dal club rossonero come obiettivo principale per l’attacco della prossima stagione.

Arsenal e Manchester United starebbero monitorando da vicino la trattativa tra i rossoneri e l’entourage del calciatore: anche la Juve, più defilata, segue la situazione ma per tentare l’affondo dovrebbe prima cedere un attaccante. Domani giornata decisiva per la possibile chiusura dell’operazione.