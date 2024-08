Calciomercato Milan, dalla Francia ASSICURANO: è FATTA con QUESTO club! Rossoneri TAGLIATI fuori?

Calciomercato Milan, dalla Francia assicurano: accordo vicinissimo tra la Roma e il Borussia per Koné. Rossoneri tagliati fuori?

Come riportato da Foot Mercato, il calciomercato Milan potrebbe perdere al fotofinish il duello con la Roma per Manu Koné. Dalla Francia infatti assicurano di come la Roma abbia quasi raggiunto un accordo di massima con il Borussia Monchengladbach.

I rossoneri sembrerebbero dunque essere tagliati fuori visto che per affondare il colpo dovrebbero far uscire uno tra Jovic e Bennacer. Prossime ore decisive in un senso o nell’altro.