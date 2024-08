Calciomercato Milan: ipotesi CLAMOROSA per il Rennes in panchina, l’IDEA di Massara

Il futuro di Julien Stephan al Rennes è in bilico. Per sostituirlo Massara, ex Milan, pensa all’ex del calciomercato Milan

Dal suo ritorno al Rennes, Julien Stephan non ha più convinto e il nuovo direttore sportivo Massara sta già iniziando a guardare a un nuovo allenatore.

Come riportato da Footmercato Il 55enne leader italiano ha già spuntato un nome in mente: Stefano Pioli. Il tecnico italiano ha lasciato il Milan lo scorso maggio dopo 5 anni al club. I due hanno lavorato insieme in rossonero e vanno molto d’accordo. L’idea sarebbe quindi quella di portarlo in Francia per allenare il Rennes