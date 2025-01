Calciomercato Milan, Ibrahimovic rompe il silenzio: le parole sugli obiettivi della società. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto del calciomercato rossonero, Kyle Walker. Nel mentre ha fatto anche il punto su questa sessione invernale.

«Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato di gennaio non è facile. Stiamo lavorando. Con Walker si è creata un’opportunità, non era un obiettivo, ma uno come lui è meglio averlo che non averlo. Stiamo lavorando, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo quello che vogliamo noi e l’allenatore, stiamo lavorando».