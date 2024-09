Calciomercato Milan, Ibrahimovic ASSISTE da lontano! DUELLO in corso, lui sul piatto

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic assiste da lontano: duello Inter-Juve per Jonathan David. Le ultime

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juve dovrà fare attenzione all’Inter nella corsa per Jonathan David, attaccante seguito e poi scartato dal calciomercato Milan.

L’attaccante canadese classe 2000 è in scadenza di contratto con il Lille e il club nerazzurro potrebbe fare un’offerta a gennaio ai francesi, in modo da anticipare le mosse di altre squadre interessate ad acquistare il calciatore a parametro zero in vista della prossima stagione.