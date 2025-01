Calciomercato Milan, non tramonta la pista Hojlund: il Manchester United apre alla cessione. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione sia sul fronte entrate che uscite. Nello specifico, per quanto riguarda le entrate, la dirigenza rossonera è alla ricerca di un attaccante.

Come riportato da ESPN il Manchester United potrebbe cedere Rasmus Hojlund. Il Milan, nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere il colpo Santiago Gimenez, si potrebbe fiondare sul nazionale danese ex Atalanta.