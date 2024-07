Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Hermoso. Per il difensore spunta un’ipotesi clamorosa per il futuro

Dove andrà a giocare Mario Hermoso? Accostato a metà delle squadre di Serie A, tra cui il Milan il futuro del difensore spagnolo rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno quando il suo precedente contratto con l’Atletico Madrid è arrivato alla scadenza dei termini.

Come riportato da TMW su Hermoso si è mosso concretamente nelle scorse ore il Bologna. Nel corso della mattinata di oggi, infatti, vanno registrati dei contatti tra la società emiliana e rappresentanti dell’entourage del calciatore. Per Hermoso, peraltro, si starebbe pure riaprendo la possibilità di una clamorosa nuova firma con l’Atletico Madrid, che non avrebbe ancora perso le speranze.