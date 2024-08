Calciomercato Milan Futuro: OCCHI in Bundesliga per la DIFESA, tutti i DETTAGLI

Il Milan Futuro prende forma. In tal senso i rossoneri hanno messo nel mirino un difensore della Bundesliga

Il Milan Futuro prosegue le proprie manovre di mercato. I rossoneri, infatti, stanno trattando con il Friburgo per assicurarsi le prestazioni del difensore Bruno Ogbus. Classe 2005, il giocatore svizzero è un solido centrale su cui il Milan vuole puntare per la seconda formazione e, in ottica futura, per la prima squadra che verrà.

Come riportato da Gianluca Di Marzio per adesso, però, resiste il no del Friburgo, che non vuole privarsi del difensore. Il Milan, però, insisterà.