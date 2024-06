Calciomercato Milan, il colpo a zero non è più UTOPIA! Giorni decisivi e proposta pronta. TUTTI i dettagli

Calciomercato Milan, si scalda il colpo Adrien Rabiot a parametro zero: decisione in pochi giorni, ecco l’offerta rossonera

Come riportato dal Corriere dello Sport, non tramonta nel calciomercato Milan la possibilità di acquistare a parametro zero Adrien Rabiot, centrocampista della Juve in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Moncada ha incontrato la madre-agente del calciatore sottoponendogli un contratto di 4 anni a 7.5 milioni di euro all’anno, bonus inclusi. L’offerta è superiore a quella della Juve che ha messo sul piatto un triennale da 7 milioni all’anno. La decisione arriverà in pochi giorni ma in casa rossonera c’è grande ottimismo.