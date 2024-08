Calciomercato Milan, Fonseca fa IL PUNTO: «La società ha fatto un OTTIMO lavoro. Chiuso in entrata? Vi dico che...»

Calciomercato Milan, Fonseca fa IL PUNTO: «La società ha fatto un OTTIMO lavoro. Chiuso in entrata? Vi svelo questo». Le dichiarazioni in conferenza

L’allenatore rossonero Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il calciomercato Milan a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del mercato in Italia.

MERCATO «Io penso che fino ad ora la società ha fatto un ottimo lavoro, c’è sempre opportunità di migliorare con qualche opportunità, vedremo. Esclusioni date dal mercato? In questo momento non so cosa succederà fino all’ultimo giorno.»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN