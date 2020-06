Calciomercato Milan femminile: Mille Gejl Jensen obiettivo per l’attacco

Mille Gejl Jensen, classe ’99 del Brøndby, potrebbe essere il colpo giovane per l’attacco del Milan femminile

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il Milan sta lavorando assiduamente sul calciomercato in entrata e in uscita per preparare al meglio la rosa che affronterà la prossima stagione agonistica.

Secondo Cartellino Rosa, tra gli obiettivi per l’attacco c’è la giovane attaccante del Brøndby, classe ’99, Mille Gejl Jensen. La giocatrice danese sarebbe un acquisto in prospettiva per la squadra di Maurizio Ganz che in questa stagione, anche a causa della chiusura anticipata del campionato, non ha centrato l’obiettivo Champions League.