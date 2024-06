Calciomercato Milan Femminile: Guagni non rinnoverà

Il calciomercato Milan Femminile dopo gli addii di Fusetti, Bergamaschi e Asllani si prepara a salutare anche Guagni

Rivoluzione in atto. Il calciomercato Milan Femminile dopo gli addii di Fusetti, Bergamaschi e Asllani si prepara a salutare anche Guagni:

come riportato da Luca Maninetti, il terzino delle rossonere non ha trovato l’accordo per il rinnovo e quindi dato il contratto in scadenza saluterà anche lei il club. Resta da vedere dopo tutti questi addii come la società interverrà sul mercato per rimpiazzarli.