Calciomercato Milan, l’ex OBIETTIVO può lasciare subito la SERIE A: prende quota l’IPOTESI GALATASARAY. Le ultimissime

Il futuro di Nicola Zalewski, ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe essere già nell’immediato lontano dalla Roma e dalla Serie A. Come riportato da Alfredo Pedullà il Galatasaray sta intensificando i contatti per chiudere l’operazione.

I giallorossi chiedono almeno 10 milioni di euro per il cartellino malgrado il contratto in scadenza e comunque con la possibilità di rinnovare. Per il calciatore, invece, potrebbe arrivare un ingaggio davvero importante. Il mercato in Turchia chiude il prossimo 13 settembre.