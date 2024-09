Calciomercato Milan, anche un EX JUVENTUS sulla lista dei rossoneri: che RETROSCENA! Le ultimissime notizie

Il Milan ha sondato diversi profili nell’ultimo periodo, anche a parametro zero. I rossoneri, infatti, ha cercato di chiudere Adrien Rabiot con insistenza, senza successo.

Rabiot, però, come riportato dal Corriere dello Sport, non è stato l’unico profilo trattato dalla dirigenza ex Juventus. Tempo fa c’è stato anche un interessamento per Miralem Pjanic, reduce dalla recente esperienza negli Emirati Arabi Uniti. Questa pista, però, è destinata a tramontare.