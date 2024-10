Calciomercato Milan, sirene accese dalla Premier! C’è lui nel mirino, la posizione dei rossoneri

Calciomercato Milan, sirene accese dalla Premier: l’Everton pronta a fare un tentativo per Chukwueze. Muro dei rossoneri

Importante aggiornamento fornito da Football Insider sul calciomercato Milan del prossimo mese di gennaio per quanto riguarda la voce uscite.

L’Everton pianifica un raid a gennaio per Samuel Chukwueze. Tuttavia, fonti attendibili hanno riferito a Football Insider che sarà difficile concludere un accordo per l’ala nella prossima sessione di calciomercato. Il nigeriano gode della stima di Fonseca e della società. La permanenza non è in discussione.