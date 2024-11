Calciomercato Milan, intrigo Dybala: può lasciare la Roma a gennaio! Destinazione a sorpresa

Calciomercato Milan, clamoroso intrigo Dybala: l’attaccante può lasciare la Roma a gennaio con destinazione Boca Juniors

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, continua a tenere banco in casa Roma i discorsi relativi al futuro di Paulo Dybala. Mancano infatti 8 presenze da 45 minuti per far scattare il rinnovo fino al 2026.

Una situazione che potrebbe però presto cambiare, visto l’interesse del Boca Juniors nei confronti dell’ex Juve. L’argentino in estate era stato accostato anche al calciomercato Milan prima di optare per la permanenza a Roma.