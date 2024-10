Calciomercato Milan, si apre il DUELLO per Jonathan David! Ibrahimovic torna sul canadese, non se lo aspettava NESSUNO

Calciomercato Milan, duello aperto con l’Inter e con altre squadre per il colpo a zero legato a Jonathan David: tutti i dettagli

Calciomercato Milan, come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, è aperto il duello tra diverse squadre, tra cui i rossoneri, per Jonathan David.

Jonathan David partirà gratis e molti club si stanno già muovendo. Non vuole prendere decisioni affrettate, ma possiamo dire che l’Inter ha allacciato alcuni contatti nelle ultime settimane. In corsa anche squadre di Premier e non solo (tra cui Newcastle e Barça)