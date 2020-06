Calciomercato Milan: due club inglesi sarebbero interessati al cartellino di Franck Kessie, il club rossonero fissa il prezzo

Il calciomercato rossonero è iniziato, non solo in entrata ma anche in uscita. Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, ci sarebbero due club inglesi su Franck Kessie: l’Everton di Carlo Ancelotti e il Newcastle.

L’ivoriano non sarebbe un giocatore imprescindibile, ma il Milan non vorrebbe assolutamente svenderlo e chiede per il suo cartellino almeno 30 milioni di euro.