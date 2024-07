Calciomercato Milan, Biasin SVELA: «Morata e Pavlovic? Ecco cosa mi aspetto ora»

Intervenuto a TMW Fabrizio Biasin ha detto la sua sul calciomercato Milan. Ecco la sua aspettativa sui rossoneri

LE PAROLE – «Pavlovic ha ufficialmente svolto le visite mediche ed è un nuovo difensore dei rossoneri. Il Diavolo pensa alla cessione di Thiaw e tratta con il Newcastle per una cifra vicina ai 30 milioni. Quanto alle entrate, procede la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal (arriverà), così come il rinforzo a centrocampo: si chiama Fofana, al momento il Monaco spara alto, ma il ragazzo vuole solo il rossonero e, certo, è un ottimo punto di partenza. Altri ingressi? Una punta alternativa a Morata»