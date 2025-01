Calciomercato Milan, Dani Olmo e non solo: rivoluzione pronta in difesa? L’aggiornamento lascia col fiato sospeso

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano al prestito semestrale di Dani Olmo e sondano Zappa del Cagliari. E Tomori…

Come riportato da Repubblica, il calciomercato Milan di gennaio rischia di essere decisamente molto attivo sia in entrata che in uscita.

Juventus e Milan hanno in ballo l’affare Tomori. I rossoneri sondano Zappa del Cagliari e sperano di strappare il sì del Barcellona al prestito semestrale di Dani Olmo, il cui tesseramento è stato bocciato dalla Liga per assenza di copertura finanziaria