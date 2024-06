Broja Milan, delusione in Croazia Albania: ecco come è andata la partita per l’obiettivo di mercato rossonero al Volksparkstadion di Amburgo

Ricomincia il girone B dell’Italia e alle ore 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo è andata in scena la sfida tra Croazia e l’Albania di Armando Broja, obiettivo del Milan per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

L’attaccante del Chelsea, però, è rimasto in panchina per tutta la gara terminata poi il punteggio di 2 a 2. Per l’obiettivo rossonero il bilancio in due partite è di 77 minuti.